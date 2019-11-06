Gençler şehre renk katıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çalışmalarını sürdüren Bilim Elçileri Kulübü, Gençler Şehrine Renk Katıyor Projesi kapsamında şehri renklendirmeye devam ediyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü destekleriyle çalışmalarını sürdüren Bilim Elçileri Kulübü, bu kez Görükle Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'nu renklendirdi. Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürlüğüne bağlı 650 öğrencinin konakladığı Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'nun duvarları rengarenk hale getirildi. Bilim Elçileri Kulübü'nün gönülleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada beton duvarlar estetik bir görünüme kavuştu. Projeyle beton duvarlar içerisinde yaşayan bireylere görsel bir şölen sunmak ve hayata bakış açılarını değiştirmek amaçlanıyor. Beton duvarları önce düz renge boyayıp daha sonra uzak doğu sanatlarından biri olan mandala ve sanatçılar çizen gönüllüler, Neşet Ertaş ve Barış Manço'nun resimlerini de duvarlara işledi. - BURSA