Gençler Siber Suçların Kurbanı Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gençler Siber Suçların Kurbanı Oluyor

05.02.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siber suç örgütleri, gençleri burs veya evden çalışma vaadiyle kandırarak suç şebekelerine katıyor.

Siber suç örgütleri, öğrenci ve gençleri "burs" veya "evden çalışma" vaadiyle kandırarak suç şebekelerinin finansal aracısı haline getiriyor. Hukukçular, dijital platformlardaki kolay para kazanma ilanlarına karşı gençleri uyarırken; suça konu olan banka hesapları ve GSM hatları nedeniyle gençlerin telafisi güç hukuki sorumluluklarla karşılaşabileceğine dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu dosyalarından derlediği bilgilere göre, siber dolandırıcılar mağdurları ikna etmek için çeşitli psikolojik manipülasyon tekniklerini kullanıyor.

Siber suç örgütleri genellikle "hesabım blokeli, senin hesabını kısa süreliğine kullanabilir miyiz?" ya da "yaptığım iş tamamen yasal, sadece vergi ödememek için senin hesabını aracı kılıyoruz" gibi yalanlarla güven telkin ediyor. Özellikle e-ticaret sitelerindeki ödeme engellerini aşma bahanesiyle aracı arayan veya "burs vereceğiz" vaadiyle gençlerin kimlik ve banka bilgilerini ele geçiren şüpheliler, bu yöntemlerle masum kişileri suç zincirinin bir parçası haline getiriyor.

Siber suç dosyalarına göre, Türkiye'de ve dünyada en sık karşılaşılan yöntemlerin başında sahte SMS ve e-postalarla yapılan "kimlik avı" (phishing) ve kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirilen "sosyal mühendislik" faaliyetleri geliyor. Son dönemde yapay zeka destekli "Deepfake" teknolojisiyle ünlülerin taklit edildiği yatırım vaatleri, "video beğen, para kazan" şeklinde sunulan görev tuzakları ve sistemleri kilitleyen fidye yazılımları (Ransomware) ciddi tehdit oluşturuyor.

Ayrıca evden çalışma vaadiyle alınan kaporalar, müstehcen içerikli şantajlar, kripto para üzerinden kurulan "ponzi şemaları" ve "Google reklamları" üzerinden yönlendirilen sahte siteler de siber suç organizasyonlarının en yaygın yöntemleri olarak dikkati çekiyor.

"Finansal araçlarınızı kimseye emanet etmeyin"

Uzmanlar, banka hesaplarını veya GSM hatlarını başkalarına kullandıran ve bu işlemin yasa dışı olduğunu fark eden vatandaşların vakit kaybetmeden adli süreç başlatmaları konusunda uyarıyor.

Siber suçlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Avukat Emre Altun, banka hesaplarını veya cep telefonlarındaki uygulamaları başkasına kullandıran vatandaşların öncelikle banka hesaplarını ve hatlarını derhal bloke ettirerek kontrol altına almaları gerektiğini söyledi.

Hemen ardından vatandaşların, WhatsApp, Telegram veya Instagram gibi platformlardaki tüm yazışmaların ekran görüntülerini ve URL adreslerini delil olarak kaydetmeleri gerektiğini belirten Altun, olayın hukuki boyuta taşınması için en yakın Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk birimlerine ihbarda bulunulması gerektiğini kaydetti.

Özellikle gençlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında paniğe kapılmadan durumu ailelerine veya güvendikleri bir yetişkine bildirmelerinin en doğru adım olduğunun altını çizen Altun, gençlerin "yasayı bilmiyordum" şeklindeki savunmalarının hukuki bir geçerliliği olmadığını belirtti.

Avukat Emre Altun şunları kaydetti:

"Türk Ceza Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bir banka hesabının kime ait olduğu bellidir ve o hesap üzerinden gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işlemden hesap sahibi doğrudan sorumlu tutulur. 'Haberim yoktu' ya da 'yardımcı olmak istedim' şeklindeki savunmalar, maalesef kişiyi ağır hapis cezaları ve yüksek meblağlı adli para cezalarından kurtarmaya yetmiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın, kendilerine ait finansal araçları kimseye emanet etmemesi hayati önem taşıyor."

Özellikle dijital platformlarda "kolay para kazanma" vaadiyle paylaşılan ilanlara karşı mesafeli olunması gerektiğini belirten Altun, "Suç şebekeleri, parayı izlenemez hale getirmek için masum insanların hesaplarını birer 'durak' olarak kullanıyor. Eğer bir işlem size piyasa gerçeklerinin üzerinde bir kazanç vadediyorsa veya tanımadığınız kişilerin parasını kendi hesabınızdan geçirmeniz isteniyorsa, orada büyük bir risk vardır. Şüpheli bir durum fark edildiği anda banka ile irtibata geçilip hesapların dondurulması ve adli makamlara 'etkin pişmanlık' kapsamında değerlendirilebilecek dürüst bir bildirim yapılması, ileride yaşanacak telafisi güç mağduriyetlerin önüne geçebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Finans, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler Siber Suçların Kurbanı Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:48:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Gençler Siber Suçların Kurbanı Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.