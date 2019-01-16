Son Dakika Haberleri: Gençler Sporla Buluştu

Gençler Sporla Buluştu

40 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle, Yeşilay Manisa Şubesi danışmanlığında Manisa Spor Lisesi tarafından hayata geçirilen 'Yurtlar canlansın spor yapmayan kalmasın' projesi turnuvaları sona erdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle, Yeşilay Manisa Şubesi danışmanlığında Manisa Spor Lisesi tarafından hayata geçirilen 'Yurtlar canlansın spor yapmayan kalmasın' projesi turnuvaları sona erdi.

Proje kapsamında milli eğitime bağlı ortaöğretim yurtlarında kalan öğrencilerin eğitim hayatlarının yanısıra sportif faaliyetlere yönelmeleri de teşvik edildi.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan final müsabakaları ardından düzenlenen kupa ve madalya törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

15 Kasım 2018 tarihinde başlayan, "Yurtlar canlansın spor yapmayan kalmasın" projesi kapsamında gerçekleştirilen turnuvalarda 7 pansiyondan, 2 futbol erkek takımı, 6 futsal erkek takımı, 2 kız futsal takımı, 5 kız voleybol takımı, 12 tek pota karma basketbol takımı, 10 bireysel parkur yarışmacısı olmak üzere 7 pansiyondan 210 gönüllü öğrenci katıldı.

Kapanış töreninde sporculara hitap eden Vali Ahmet Deniz, "Üniversiteye gideceksiniz, meslek sahibi olacaksınız, ama hangi işi yaparsanız yapın bir spor dalında başarıya ulaşmaya çalışın. Hayatınızın içerisine sporu koymuyorsanız bir şey eksiktir, mutlu olamazsınız. Sporu, eğitimi birleştirdiğiniz zaman hem ruh sağlığı hem beden sağlığınız açısından ileride çok faydasını göreceksiniz. Projeyi faaliyete geçiren Manisa Spor Lisemize, Yeşilayımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Turnuvaya katılan bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir projeye destek veren Vali Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yeşilay Başkanı Salih Fulcuna teşekkür plaketi takdim etti.

Atatürk Olimpik yüzme havuzunda yapılan final müsabakaları ardından sona eren turnuvada yapılan kapanış töreniyle dereceye giren takımlara Vali Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Törenin ardından, öğrencilerin çok kitap okumasını isteyen Vali Deniz, 'Manisa her yerde okuyor' diyerek öğrencilere kitap hediye etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Spor
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