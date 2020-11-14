Gençler uyuşturucunun zararlarını "Narko TIR"da öğreniyor - Son Dakika

Gençler uyuşturucunun zararlarını "Narko TIR"da öğreniyor

14.11.2020 12:51
Gençler uyuşturucunun zararlarını

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bağcılar'da stant açan "Narko TIR"da gençler, uyuşturucunun zararlarını gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden öğreniyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bağcılar'da stant açan "Narko TIR"da gençler, uyuşturucunun zararlarını gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden öğreniyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan Narkotik TIR'ın son durağı Bağcılar oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda stant açan tır, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Tırda kurulu olan ekranlarda "İlk etki ve etki süresini kovalama", "Ölümcül karışım", "Müdahale", "Tetikleyici oluşturma", "Beyinde oluşan hasar", "Bağımlılık yüzü", "Bağımlılık diyeti", "Kalbin aşırı hızlanması" ve "Madde kullanımına genel bir bakış" kategorilerinde görsel ve yazılı bilgilendirmeler bulunuyor.

Pandemi nedeniyle gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler, narkotik polisleri tarafından bilgilendiriliyor.

Tıra en büyük ilgiyi ise öğrenciler gösteriyor. Gençler, sergilenenleri inceledikten sonra kafalarındaki bütün soruları uzmanlara yöneltiyor. Gençlerin en çok dikkatini çeken ise gerçek hayattan sunulan kesitler oldu. Bağımlıların madde kullanımıyla birlikte yaşadığı ve artık tanınmaz hale geldiği değişim izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Bağımlıların tanınmayacak halleri görenlere büyük ders veriyor.

"317 kişiyi uyuşturucu batağından kurtardık"

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Demirbağ da liseli öğrencilerle birlikte tırı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, tırda uyuşturucunun biyolojik ve sosyal yönden zararlarının gözler önüne serildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tırda madde bağımlılarının özellikle gelişim süreci, etkileri ve sonuçları görsel bir sergiyle detaylı anlatılıyor. Gerçek olaylar anlatıldığı için daha etkileyici oluyor. Ziyaretçiler, insan sağlığının ne kadar değerli olduğu konusunda aydınlanmış oluyorlar. Bağcılar Belediyesi olarak biz de uyuşturucuyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 2015'te hayata geçirdiğimiz 'Yeni Bir Ben' projemiz aracılığıyla ailelerle el ele verip gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtarıyoruz. Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi'nde görevli uzman psikologlarımız, başvuruda bulunanlarla yakından ilgileniyor. Şimdiye kadar 317 kişiyi uyuşturucu batağından kurtardık."

Narko TIR, Bağcılar Meydanı'nda ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Uyuşturucu, Narkotik, Bağcılar, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençler uyuşturucunun zararlarını 'Narko TIR'da öğreniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu         
12:51
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
"Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı         
10:09
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 13:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler uyuşturucunun zararlarını "Narko TIR"da öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei