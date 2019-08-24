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Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası

1 saat önce

İspanya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası, System.String[]

İspanya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada makaralı yay genç kızlar kategorisinde yarışan İpek Tomruk, finalde Hırvat Amanda Mlinaric ile karşılaştı.

Mlinaric'e 144-142 yenilen İpek, gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, şampiyonada 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde yarın milli okçu Mete Gazoz, klasik yay genç erkekler kategorisinde bronz madalya mücadelesi verecek.

İspanya, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:26 Kaynak: AA
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