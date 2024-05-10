Arjantin\'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı

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Arjantin'de banliyö treninin park halindeki başka trene çarpması sonucu 60 kişi yaralandı.

TREN KAZASINDA 60 KİŞİ YARALANDI

Acil Tıbbi Bakım Sistemi'nden (SAME) yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka trene çarptığı belirtildi. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği kaza bölgesinde 30'u ağır 60 kişi yaralandı.

PARK HALİNDEKİ TRENE ÇARPTI

Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterle başka hastanelere götürüldü. Yerel basında çıkan habere göre, banliyö treni, bakımı devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.