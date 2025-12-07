Gençlerbirliği 3-0 ile Gülüyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerin devamında son çizgiden Koita'nın ortasında ceza yayında Dele-Bashiru topla buluştu. Dele-Bashiru'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada sol kanattan Dele-Bashiru'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Metehan'ın ceza yayına doğru çevirdiği topu önüne alan Koita'nın penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

69. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta boşta kalan topu önünde bulan Niang, penaltı noktasının üzerinden sol üst köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ama VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

74. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü. Pozisyonunda devamında Metehan, topu ağlara gönderdi. 3-0

84. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı atakta Tongya ceza sahası içine girmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zan Zuzek, Dimitrios Goutas, Göktan Gürpüz (Henry Onyekuru dk. 77), Pedro Pereira, Dele-Bashiru, Sekou Koita (Samed Onur dk. 86), Mbaye Niang (Furkan Ayaz Özcan dk. 86), Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 55), Tongya (Varesanovic dk. 86)

Yedekler: Erhan Erentürk, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Enzo Roco (Çağtay Kurukalıp dk. 81), Claudio Kranevitter, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkay Özcan, Daniel Johnson (Barış Kalaycı dk. 62), Marius Tresor Doh (Andre Gray dk. 71), David Fofana, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Serginho

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Alper Emre Demirol, Ali Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 29), Sekou Koita (dk. 65), Metehan Mimaroğlu (dk. 74) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Marius Tresor Doh, Ivo Grbic (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği) - ANKARA