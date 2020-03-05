Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı

12 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı.

Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio ve Atalay Gökçe, takımdan ayrı koştu.

Sol dizine aldığı darbe sonucu geçen hafta antrenmanda sakatlanan Polomat'ın çekilen MR sonucuna göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Beştepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi
Kimliği belirsiz kişiler, Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenledi Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı Tim Howard, hem hissedarı hem de sportif direktörü olduğu kulübün kalecisi oldu

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]