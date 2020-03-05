Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı

Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi , Sefa Yılmaz , Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç , kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan , Fabricio ve Atalay Gökçe , takımdan ayrı koştu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı.

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