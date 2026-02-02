Gençlerbirliği, Evinde Gaziantep'i Geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Sezonun 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi, Thalisson ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, başkentteki başarılı performansını sürdürdü.
Eryaman Stadı'ndaki son 5 maçta "bileği bükülmeyen" başkent temsilcisi, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Gençlerbirliği, sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndan puansız ayrılmadı.
TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü de 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, ilk devrenin son hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırladı.
Trabzonspor'a 4 gol attı
Gençlerbirliği, "gol düellosu" şeklinde geçen maçta zorlu rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek taraftarına unutamayacağı bir galibiyet hediye etti.
Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybetse de ardından toparlanmasını bilen ve ilk devreyi 11. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, sezonun ikinci yarısına ise sahasında aldığı 1 puanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, ligi geçen sezon 3. bitiren Samsunspor ile başkentte 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, böylece son 5 iç saha maçında hanesine 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) yazdırdı.
Başkent ekibi, bu sezon Ankara'daki performansıyla iç saha sıralamasında 17 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Gençlerbirliği, ayrıca sahasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında da Sipay Bodrum FK'yi, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Küme düşme hattıyla puan farkını açtı
Gaziantep FK maçında kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti.
Başkent temsilcisi; TÜMASON Konyaspor, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor'un kaybettiği haftada küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
Deplasman karnesi kötü
Bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 17 puan (5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet) alan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremeyerek sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) toplayabildi.
Gençlerbirliği, deplasmandaki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti. Dış sahada Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Gençlerbirliği, 7 deplasman maçından ise puansız döndü.
Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 4 puan alan Fatih Karagümrük'ten sonra bu sezon dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda bulunuyor.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Evinde Gaziantep'i Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?