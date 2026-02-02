Gençlerbirliği, Evinde Gaziantep'i Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği, Evinde Gaziantep'i Geçti

02.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek iç sahada 5 maçta 4 galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sezonun 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi, Thalisson ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, başkentteki başarılı performansını sürdürdü.

Eryaman Stadı'ndaki son 5 maçta "bileği bükülmeyen" başkent temsilcisi, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndan puansız ayrılmadı.

TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü de 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, ilk devrenin son hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırladı.

Trabzonspor'a 4 gol attı

Gençlerbirliği, "gol düellosu" şeklinde geçen maçta zorlu rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek taraftarına unutamayacağı bir galibiyet hediye etti.

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybetse de ardından toparlanmasını bilen ve ilk devreyi 11. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, sezonun ikinci yarısına ise sahasında aldığı 1 puanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, ligi geçen sezon 3. bitiren Samsunspor ile başkentte 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, böylece son 5 iç saha maçında hanesine 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) yazdırdı.

Başkent ekibi, bu sezon Ankara'daki performansıyla iç saha sıralamasında 17 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Gençlerbirliği, ayrıca sahasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında da Sipay Bodrum FK'yi, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Küme düşme hattıyla puan farkını açtı

Gaziantep FK maçında kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti.

Başkent temsilcisi; TÜMASON Konyaspor, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor'un kaybettiği haftada küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Deplasman karnesi kötü

Bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 17 puan (5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet) alan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremeyerek sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) toplayabildi.

Gençlerbirliği, deplasmandaki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti. Dış sahada Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Gençlerbirliği, 7 deplasman maçından ise puansız döndü.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 4 puan alan Fatih Karagümrük'ten sonra bu sezon dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Evinde Gaziantep'i Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:02:04. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Evinde Gaziantep'i Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.