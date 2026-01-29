Gençlerbirliği'nde Moral Yemeği - Son Dakika
Spor

Gençlerbirliği'nde Moral Yemeği

Gençlerbirliği\'nde Moral Yemeği
29.01.2026 00:21
Gençlerbirliği, birlik ve beraberliği güçlendirmek için moral yemeği düzenledi; hedefler paylaşıldı.

Gençlerbirliği'nde kulüp içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek için moral yemeği verildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilen Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlen yemek organizasyonunda teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerini tanıttığı organizasyonda, kulübün gelecek vizyonu ve hedefleri paylaşıldı.

Başkan Çakmak, yaptığı konuşmada, "Gençlerbirliği sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu aile ruhunu yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. Başarıya giden yol, sahadaki mücadele kadar saha dışındaki huzur ve dayanışmadan geçer. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bu huzuru ve dayanışmayı sağlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Moral Yemeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
