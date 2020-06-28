Gençlerbirliği'nin konuğu Kasımpaşa

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu