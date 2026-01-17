Gençlerbirliği, Samsunspor'u Ağırlıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Ligdeki son karşılaşmasında Trabzonspor'u evinde 4-3 yenen başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor.
