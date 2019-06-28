Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı
1 saat önce
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği Senegalli kaleci Abdoulaye Diallo ile anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği
Senegalli kaleci Abdoulaye Diallo ile anlaşmaya vardı. Başkent ekibi bir dönem Çaykur Rizespor
forması da giyen Diallo ile iki yıllık sözleşme imzaladı.1992 doğumlu 1.91 boyundaki kaleci şu anda ülke milli takımı Senegal ile Afrika
Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor. Son olarak Fransa
Ligue 1 takımlarından Rennes
'in kalesini koruyan Abdoulaye Diallo, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Gençlerbirliği kampına katılacak.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
İstanbul'da Gomis ile görüşme yapan Comolli'den transfer açıklaması
Comolli-Gomis görüşmesinde Ali Koç sürprizi
Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti
Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada