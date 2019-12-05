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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

6 saat önce

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak, System.String[]

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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