Spor

Gençlerbirliği ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı

18.01.2026 20:16
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Samsunspor ile Eryaman Stadyumu'nda 1-1 berabere tamamladı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Konuk takım Samsunspor 38. dakikada Marius Moundilmajid'in attığı golle Gençlerbirliğ karşısında 1-0 öne geçti. 60. dakikada Sekou Koita'nın golüyle Gençlerbirliği durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA

