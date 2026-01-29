Gençlerden Başlık Parası İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gençlerden Başlık Parası İsyanı

Gençlerden Başlık Parası İsyanı
29.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gençler, 1 milyon TL'ye kadar çıkan başlık parası talebine karşı eylem yaptı.

Adana'da gençler, talep edilen yüksek başlık paralarına isyan etti. Kız tarafının 1 milyon TL'ye dayanan başlık parası talebi yüzünden evlenemeyen gençler sokakta ellerinde pankartlarla eylem yaparak tepki gösterdi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza, Anadolu mahallerinde yaşayan ve yıllar önce ataları Şanlıurfa'dan Adana'ya yerleşen bazı gençler evlenmek istedikleri zaman kız tarafının başlık parası istemesi nedeniyle eylem yaptı. 1 milyon TL'ye kadar dayanan başlık paraları yüzünden evlenemediklerini ileri süren gençler, ellerinde pankartlarla merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ne çıktı. Gençlerin hazırladıkları pankartlarda, 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL'den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' yazdığı görüldü.

"Önümüzü kapatmayın"

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren Ahmet Yüksel (22), "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın" diye konuştu

"Yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istiyoruz

Evlendiğinde yüklü miktarda başlık parası verdiğini anlatan Hamza Yüksel, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlerden Başlık Parası İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak

10:50
Galatasaray’dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:57:09. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerden Başlık Parası İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.