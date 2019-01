Gençlerimiz Şefkatle Yaşlılara Hizmet Edecekler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya , önce insan olmanın gençlere verilebilecek en güzel mesajlardan biri olduğunu belirtti. Beykoz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Kaya, Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yaşlı ve Yaşlı Hasta Bakımı Programı"nın üniversitenin Kavacık Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen sertifika törenine katıldı.Törende konuşan Kaya, öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın cenaze töreninde, 3 aylık eşinin öğrencilere "Önce insan olun." dediğini hatırlattı.Kaya, "Gençlerimize verebileceğimiz en güzel mesajlardan biri de önce insan olmaları. Sertifikalarını alan genç kardeşlerimiz de önce insan olarak şefkatle, merhametle çınarlarımıza, yaşlılara hizmet edecekler." ifadelerini kullandı.Yaşlılara evlerinde bakılmasını istediklerini ve bu nedenle sosyal belediyecilik anlayışıyla evde bakım desteğini hayata geçirdiklerini belirten Kaya, bu destekle ihtiyaçlarını karşılayan ailelerin daha memnun olduklarını kaydetti.Özellikle kadınların çalışma hayatına katılımının artmasıyla yaşlılara ve çocuklara bakım hizmetinin önem kazandığına işaret eden Kaya, üniversite ve yerel yönetimlerin çocuk bakımı konusunda da iş birliği yapmasının önemini vurguladı."Her evde bir kişi yaşlı bakımını bilmeli"Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de yaşlılarına değer veren toplumların her anlamda gelişmiş olduğunu belirterek, bölgelerindeki bine yakın yaşlıya düzenli bir şekilde evde bakım hizmeti sağladıklarını aktardı.Genç nüfusa her daim ihtiyaçları olduğunu ifade eden Çelikbilek, her evde bir kişinin mutlaka yaşlı bakımını bilmesi gerektiğine dikkati çekti.Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman da üniversitelerin gençlere kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti vermenin yanı sıra araştırma faaliyetleri ile topluma fayda sağlayacakları hizmetleri de sunmasının en önemli varlık nedenlerinden biri olduğuna işaret etti.Yaşlılara ve büyüklere karşı büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Durman, "Onların haklarını tam anlamıyla verebilmemiz mümkün değil fakat bu projelerle onların yaşamlarındaki refahı arttırmak, onlara katkıda bulunmak bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yaşlı ve Yaşlı Bakım Programı Proje Sorumlusu Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu da yaşlı bakımının öneminin Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ortaklığıyla tüm dünyanın gündemi haline geldiğini ve yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk almaya başladığını belirtti.Ateşoğlu, "acil müdahale ve ilk yardım", "hijyenik bakım", "kronik hastalıklar" gibi dersleri aile içi iletişime destek olacak şekilde fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektirecek tüm uygulamaların öğretilmesini kapsayan programı başarıyla tamamlayarak, istihdama katkı sağladıklarını vurguladı.Konuşmaların ardından, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.