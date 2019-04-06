Son Dakika Haberleri: Gençlerin 30 Metrelik Uçurumda Drone İmtihanı

Gençlerin 30 Metrelik Uçurumda Drone İmtihanı

39 dakika önce

Antalya'da 30 metrelik falezlerdeki uçuruma gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gençlerin 30 Metrelik Uçurumda Drone İmtihanı, System.String[]
Antalya'da 30 metrelik falezlerdeki uçuruma gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerin kendilerini drone ile çeken gazetecilerin kameralarına yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı.

Konyaaltı Caddesi'nde amatör balıkçıların uğrak yeri haline haline gelen falezler, bu sefer gençlerin piknik ve manzara adresi oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde uçuruma gelen ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen 3 genç, yürekleri ağza getirdi. Uçurumun kenarında oturan gençler, sahil manzarası eşliğinde piknik yaptı, uzun süre sohbet etti.

Drone'u çağırıp telefonla çektiler

Gazetecilerin kendilerini drone ile görüntülediğini fark eden gençlerin yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı. Gençler, el sallayıp gel işareti yaptıkları drone'un kendilerine yanaşmasının ardından da cep telefonuyla drone'u çekti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:06 Kaynak: İHA

Genç, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı Mazbatasını Alan Savcı Sayan X-ray Cihazını ve Kapıyı Söktürdü Kuşadası'nın Yeni Belediye Başkanı Ömer Günel Makam Araçlarının Kademeye Çekilmesi Talimatını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerin 30 Metrelik Uçurumda Drone İmtihanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]