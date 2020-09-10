Gençlerin fikirleri hayata geçecek: Son başvuru 25 Ekim

Teknolojiyle ilgilenen genç girişimcilerin fikirlerinin Red Bull Basement ile hayata geçeceği duyuruldu. Üniversite öğrencilerinin kampüs hayatını değiştirecek projeleri jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Red Bull Basement Global Atölyesi'ne davet edilecek.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement'in, pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklediği duyuruldu. Bu kapsamda, öğrencilerin kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projeleriyle bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim'e kadar başvuru yapabileceği belirtildi. Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından seçilecek proje Red Bull Basement Global Atölyesi'ne davet edilecek. Başvuruları açılan etkinliğin jürisinde, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, eski Milli Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir yer alacak.

25 Ekim 2020 tarihine kadar redbullbasement.com adresi üzerinden, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor.Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunulacak. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı yakalıyor. Burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamanın yanında global bir eğitim programına da dahil oluyor.

FİKRİNİ OLGUNLAŞTIRMAK İÇİN ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞECEK ETKİNLİKLERE KATIL

Red Bull Basement'in bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getireceği belirtildi. İlki 15 Eylül 2020, ikincisi 18 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecek buluşmalar, ilgili tüm öğrencilere açık olacak.

15 Eylül Salı günü saat 14.00'da başlayacak olan ilk çevrimiçi etkinlikte; mobil uygulama üzerinden dijital turlar sunan bir seyahat teknolojileri girişimi olan Piri'nin Satış Direktörü Hande Ercan, eski Milli Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir konuşmacı olarak yer alacak.

- İstanbul