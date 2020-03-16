Gençlerin sosyal medya mağduriyetlerin azaltılması için eğitimler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerin sosyal medya mağduriyetlerin azaltılması için eğitimler sürüyor - Son Dakika

Gençlerin sosyal medya mağduriyetlerin azaltılması için eğitimler sürüyor

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin internet ve sosyal medyada yaşadığı sıkıntılar ile mağduriyetlerin azaltılması amacıyla önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

Gençlerin sosyal medya mağduriyetlerin azaltılması için eğitimler sürüyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin internet ve sosyal medyada yaşadığı sıkıntılar ile mağduriyetlerin azaltılması amacıyla önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ortak proje kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Aydın Yurt Müdürlüğü'nde kalan 250 üniversite öğrencisine "Siber Suçlar Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı" konulu seminer verildi.


Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Bilişim Uzmanı Polis Memuru Uğur Bulut tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya, sosyal medya ve internet bağımlılığı konularında bilgiler verildi. Video ve fotoğraf gösterimleriyle güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapılan seminerde, öğrenciler merak ettikleri konuları da soru-cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldu.


Bilişim Uzmanı Bulut, günümüzde gençlerin internet ve sosyal medyada yaşadığı sıkıntılar ile mağduriyetlerin azaltılması amacıyla Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü önleyici faaliyetler hakkında bilgi verdi.


Seminere katılan öğrenci ve öğretmenlere, "Sanal dünyada güvende misiniz- siber suçlar ve güvenlik" broşürü dağıtıldı. - AYDIN

Siber Suçlarla Mücadele, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
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