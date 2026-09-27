Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Türkiye’den Vietnam’a giderek gençleşme amacıyla estetik operasyon geçiren 58 yaşındaki kişinin görüntüleri daha önce dikkat çekmişti. Ameliyat öncesi ve sonrası karelerde yüz hatlarında belirgin bir değişim görülürken, bu kez operasyona ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.

Türk uzman Dr. Abuzer Kayar, Vietnam’da gerçekleştirilen işlemi eleştirerek, ortaya çıkan sonucun kendisini şaşırttığını söyledi.

“BU KADAR İZ KALMASINA ŞAŞIRDIM”

Türkiye’de dünya çapında başarılı cerrahların bulunduğunu belirterek, 58 yaşındaki kişinin operasyon için Vietnam’ı tercih etmesine şaşırdığını ifade eden Kayar, “Türkiye’de bu kadar dünya çapında iyi cerrah varken Vietnam’a gidip operasyon yaptırmasına ve bu kadar iz kalmasına şaşırdım” dedi.

“YÜZ GERİLMİŞ AMA ÇOK KÖTÜ BİR GERİLME VAR”

Operasyon sonucunu değerlendiren uzman, yüzün gerildiğini ancak uygulanan yöntemi uygun bulmadığını belirtti. “Yüz gerilmiş ancak çok kötü bir gerilme var. Biz böyle bir işlemi uygun görmüyoruz” diyen Kayar, kişinin cildinde ciddi bir elastikiyet problemi bulunduğunu savundu.

“DAHA DOĞAL YÖNTEMLER TERCİH EDİLEBİLİRDİ”

Kayar, kişinin yüzüne daha doğal bir sıkılaştırma işlemi uygulanabileceğini ifade ederek, “Ciltte ciddi bir elastikiyet sorunu var. Yüzünü doğal yollarla sıkılaştırıcı bir işlem yapmamız lazımdı” dedi. Uzman ayrıca yüzün bazı bölgelerinde hacim kaybı bulunduğunu ve bu alanlarda küçük dolgu uygulamalarıyla daha dengeli bir görünüm elde edilebileceğini söyledi.

DEĞİŞİM DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

58 yaşındaki kişinin ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yan yana paylaşılması, değişimin boyutunu gözler önüne sermişti. Özellikle yüz hatlarındaki belirgin farklılık ve daha genç görünüm sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.