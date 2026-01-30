Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği

Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği
30.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, voleybol etkinliğiyle gençlerin fiziksel gelişimini destekliyor.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek, takım ruhunu pekiştirmek ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken; fair-play anlayışı, dayanışma ve birlikte hareket etme bilinci sahaya yansıdı. Keyifli ve hareketli geçen karşılaşmalarda gençler hem spor yapmanın hem de birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen voleybol etkinliğiyle gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedeflenirken, GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlik, Voleybol, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:48:14. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.