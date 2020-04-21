Gençlik liderleri siperlik maske üretti - Son Dakika

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri ile gönüllü gençler, siperlik maske üretimi gerçekleştirdiler.



Çok sayıda üretilen siperlik maskeler; Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi' ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne, sağlık ocaklarına, belediye zabıta amirliğine, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Çanakkale esnafına dağıtıldı.



Maske dağıtımına katılan Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali' ye, "Sağlık çalışanlarının hizmetlerini takdire şayan buluyoruz. Maddi ve manevi olarak bütün çalışanlarımız ve gençlik liderlerimizle her zaman yanınızdayız. Üretimlerimiz devam ediyor. Talep geldikçe sizlere ulaştıracağız. Hepinize bu süreçte sağlık, başarılar diliyor ve çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE