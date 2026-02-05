Gençlik Liderliği Eğitimi Antalya'da - Son Dakika
Gençlik Liderliği Eğitimi Antalya'da

05.02.2026 22:35
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TGSP'nin gençlere mesleki ve sosyal yetkinlikler kazandırdığını belirtti.

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP) gençlere hem mesleki hem de sosyal alanda önemli yetkinlikler kazandırdığını belirterek, "Hem mesleki konular hem problem çözme teknikleri hem liderlik ve iletişim gibi sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında çok önemli birtakım yetkinlikler kazandıracak eğitimler veriliyor. Bunlar çok önemli." dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı", Antalya'nın Aksu ilçesindeki ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde sürüyor.

Program kapsamında gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini aktaran Arslan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TGSP'nin çalışmalarını takdirle takip ettiğini vurgulayan Arslan, platformun gençleri atölye çalışmaları ve eğitimlerle geleceğe hazırladığını söyledi.

Verilen eğitimlerin kapsamına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Hem mesleki konular hem problem çözme teknikleri hem liderlik ve iletişim gibi sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında çok önemli birtakım yetkinlikler kazandıracak eğitimler veriliyor. Bunlar çok önemli."

Finans sektöründeki 30 yıllık tecrübesini gençlere aktarmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arslan, "Birçok zorlukla ve krizle karşılaştık, bu krizleri aşmaya çalıştık. Gerek öğrencilik gerekse iş hayatımda karşılaştığım zorlukları hangi yöntemlerle aşmaya çalıştığıma dair deneyimlerimi gençlerimizle paylaştım. Çok faydalı bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin inançlı ve heyecanlı bir gençliğe sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin Türkiye'yi gelecekte çok daha güçlü ve dünyaya barış getiren bir ülke konumuna taşıyacağına inandığını belirtti.

Halkbank olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Arslan, "Gençlerimize bankamızda staj imkanları, işe alım süreçleri, projelerine sponsorluk ve finansal destekler gibi sunduğumuz katkılardan bahsettik. Gençlerimizle iletişimimizi bu programdan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da programda yaptığı konuşmada, Halkbank'ın eğitim programına sunduğu desteğin gençlere verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin farklı illerinden 300 genç ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kamp, 7 Şubat'ta sona erecek.

Programda, katılımcıların gençlik çalışmalarını daha etkili hale getirmek amacıyla liderlik teknikleri alanlarında eğitim almaları, gençlerle daha güçlü iletişim kurma, bireysel potansiyelleri ortaya çıkarma ve sürdürülebilir gelişim süreçleri tasarlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
