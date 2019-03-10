Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezi Öğrencileri Sinemayla Buluşturdu

Gençlik Merkezi Öğrencileri Sinemayla Buluşturdu

1 saat önce

İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi 41 öğrenciyi sinemaya götürdü.

Gençlik Merkezi Öğrencileri Sinemayla Buluşturdu, System.String[]
İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi 41 öğrenciyi sinemaya götürdü.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik merkezleri, sosyal aktivitelerle gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akpınar Gençlik Merkezi, Fatma Seher İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 3. ve 8. sınıf öğrencisi olan 41 kişiyi sinemaya götürdü. Hayatından ilk defa sinemaya giden bazı öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Dersler ve sınavların stresini atan öğrencileri sinemayı izledikten sonra kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Fatma Seher, Akpınar, İzmit Belediyesi, Yaşam
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