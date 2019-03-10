Gençlik Merkezi Öğrencileri Sinemayla Buluşturdu
1 saat önce
İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi 41 öğrenciyi sinemaya götürdü.
İzmit Belediyesi
bünyesinde faaliyet gösteren Akpınar
Gençlik Merkezi 41 öğrenciyi sinemaya götürdü.
İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik merkezleri, sosyal aktivitelerle gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akpınar Gençlik Merkezi, Fatma Seher
İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 3. ve 8. sınıf öğrencisi olan 41 kişiyi sinemaya götürdü. Hayatından ilk defa sinemaya giden bazı öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Dersler ve sınavların stresini atan öğrencileri sinemayı izledikten sonra kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
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