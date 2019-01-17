Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın Beypazarı Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın Beypazarı Ziyareti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın Beypazarı Ziyareti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamlığı ziyaretinde Baydaş, Kaymakam Can Aksoy'dan Bakanlığın yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Baydaş, Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Kaplan, Baydaş'a ziyaretinin anısına tablo hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Gençlik Merkezini de ziyaret ederek, merkez müdürü Mustafa Polat'tan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Geçlerle de buluşan Baydaş, bir süre gençlerin çalışmalarını izledi ve başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Can Aksoy, İhsan Selim Baydaş, Beypazarı, Güncel
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