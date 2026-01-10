Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TGSP'nin 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TGSP'nin 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TGSP\'nin 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
10.01.2026 17:36
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Küçük kulüplerde değişik görüşlere sahip, değişik yapılara sahip gençler var. Bunlarla 4 bin 444 proje yaptık ve bu etkileşim çerçevesinde de 1,5 milyon gençle etkileşime girdik.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Küçük kulüplerde değişik görüşlere sahip, değişik yapılara sahip gençler var. Bunlarla 4 bin 444 proje yaptık ve bu etkileşim çerçevesinde de 1,5 milyon gençle etkileşime girdik." dedi.

Bakan Bak, Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP) Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. olağan genel kurulunda konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında "büyük salonlar ve merkezlerde yapılan toplantılardan ziyade sahaya yönelik etkileşimin çok daha kıymetli olduğuna" ilişkin ifadelerinin çok doğru bir tespit olduğunu, yapılan uygulamalarda bunu gördüklerini belirten Bak, "Çünkü gençlerimizin talepleri, beklentileri kendilerine yönelik özel konularla ilgili oluyor. Dolayısıyla çok daha verimli bir yöntem. Biz de bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 570 gençlik merkezinde deney yapma atölyelerinden teknoloji sınıflarına kadar yaptıkları çalışmalarda da çok daha güçlü etkileşimlerin kazanıldığı bir yapının ortaya çıktığını, bu kapsamda bütün sivil toplum kuruluşlarının daha alan bazlı ve özel taktiklerle yaptıkları yaklaşımın çok daha doğru olduğunu anlattı.

Özellikle üniversitelerdeki gençlik kulüplerine dokunmak istediklerini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Son 2 yıldır yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. Küçük kulüplerde değişik görüşlere sahip, değişik yapılara sahip gençler var. Bunlarla 4 bin 444 proje yaptık ve bu etkileşim çerçevesinde de 1,5 milyon gençle etkileşime girdik. Bunların arasında muhalif olan da var, müzik grubu da var, tiyatrosu da var, başka yaklaşımı olanlar da var. Gençlik ve Spor Bakanlığını üniversitelerde çok daha etkin bir şekilde tanımaya başladılar. Bizim üniversitelerde yaklaşık 350 genç ofisimiz var. Bunlarla beraber bu etkileşim sonucunda gerçekten önemli bir kitleye dokunmuş olduk. Sonra bunların temsilcileriyle zaman zaman bir araya geldik. Bu bir araya gelişlerde de memnuniyetlerini, yaklaşımlarını ifade ettiler."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TGSP'yi kuruluşundan bu güne takip ettiklerini ifade etti.

Bak, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileriyle bir araya geldiklerini, onlara projelerinde destek verdiklerini, özellikle genç STK'lerin yaptığı projelere destek verdiklerini kaydetti.

Dava bilinci ve şuurunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Bak, "Bir gencin davasının olması gerekiyor. İnandığı bir şeyi savunması gerekiyor. Siz kendinizi güçsüz hissediyorsanız davanızı savunamazsınız. Dava için kavga gerekiyor, enerji gerekiyor. Kavga olmadan dava olmaz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ve yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. 'Muhtar bile olamaz.' dediler. Önüne engel getirdiler. Onu yaptılar, bunu yaptılar ama milletin kalbine dokunamadılar. Kalbe hükmetmek gerekiyor. O yüzden verdiğimiz enerjiyle coşkuyla kalplere dokunmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anısını aktardı

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir anısını şöyle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman hapisten çıktı. Abdi İpekçi'de 2001 Avrupa Güreş Şampiyonası var. Abdi İpekçi full. Hamza Yerlikaya'nın final maçı var. Maçtan önce Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. O zaman protokol tribününe almadılar. Gitti, vatandaşın içine oturdu. Ben de gördüm tabii. Anons yapıyorum, aldım anonsu. Salonda 7 bin 500, 10 bin kişi var, yaklaşık her taraf dolu. 'İstanbul'un efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.' dedim. Salon ayağa kalktı. İşte dolayısıyla kalplere dokunmak gerekiyor. Onlar engellemeye çalıştılar ama vatandaş bunu gördü tabii. Dolayısıyla salon içerisindeki o hakimiyet, o coşku müthişti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine gerçekten öz güven kazandırdığını dile getiren Bak, öz güvenli bir gençliğin önünde hiç kimsenin duramayacağını belirtti.

Bakan Bak, gençlik STK'lerinin bu enerjisini ve yaklaşımını gördüklerini dile getirerek, "Başta LGBT'yle olan mücadele. Dik durdu arkadaşlarlarımız. Hep beraber karşı durduk. Bunun mücadelesini verdik. Uluslararası platformlarda görüyorsunuz. Bunun sonucunda uluslararası platformda bunu aktaran, mücadele eden güçlü bir Türkiye var." dedi.

"Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz"

Birilerinin "Gençler sizlere oy vermeyecek." şeklindeki sözlerinin doğru olmadığını vurgulayan Bak, "Bu dezenformasyon, bu yaklaşım gerçekten insanlara belki umutsuzluğa düşürüyor gibi geliyor ama öyle değil. Dokunduğunuz her genç önemli." diye konuştu.

"Gençlik demek enerji, heyecan, coşku demek. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 880 yurdumuzda 1 milyon gencimize barınma imkanı veriyoruz. Orada değişik eğitimler yapıyoruz." diyen Bak, Gençlik STK'leriyle bu ilişkileri sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TGSP'nin 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TGSP'nin 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
