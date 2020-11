Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini ve sonrasındaki dönemi değerlendirmek için düzenlenen Global Turizm Forumu'na katıldı.

Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen organizasyonun bir bölümü salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Kovid-19'un turizme etkilerinin ve çıkış yollarının konuşulduğu forumda, ülkeler arası iş birliği de görüşüldü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonda yaptığı konuşmada, Kovid-19'un ardından gelişme stratejilerinde gençlik ve sporun rolünü anlattı.

Yaşanan zorlu süreci fırsata dönüştürmek adına daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Pandemi tüm dünyayı etkiledi. Birçok sektör etkilendi, turizm bunlardan biri. Temennimiz bu sürecin tüm insanlar için son bulması. Özellikle spor, ciddi anlamda etkilendi çünkü sporun en önemli aktörü insan. İnsanın olduğu ve fiziksel anlamda eforun gerektiği yer spor. Dolayısıyla spor faaliyetleri yerel ve uluslararası anlamda önemli bir etki alanında salgının. Zorlu süreçler birtakım etkileriyle sona ererler ama bizim amacımız bu zorlu süreci hem sporumuz hem de gençliğimiz açısından bir fırsata dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

Süreç sona erdiğinde Türkiye'nin çok daha farklı bir konum ve heyecanla yoluna devam edeceğine inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor çok önemli bir olgu ve etkileşimi açısından küresel bir güce sahip. Ülkemizin sahip olduğu imkanlar ve inanılmaz genç nüfus potansiyelimiz var. Tesisleşme her yönüyle iyi. Bizim inci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var. Bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ilk 3-5 hedefini ortaya koyup yürümemiz lazım. Her türlü gayret var. Bu manada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası var olan birimler arası güçlü koordinasyon var ve bunu bu noktaya kadar getirdik. Halka halka bu vizyonu geliştirip, büyüteceğiz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor turizminde var olan olguyu daha güçlü hale getireceklerini dile getirerek, "İklimimiz, tesisimiz var. Sıcak Türk insanının misafirperverliği var. Bunu hiçbir gücün hiçbir sermayeyle oluşturması mümkün değil. Bu bir miras. Bu mirası durduk yere kimse kazanamaz. Böyle bir coğrafyada böyle asil bir milletin torunlarıyız. Umarım spor turizminde çok başarılı olacağız. Çünkü geçtiğimiz süreçte pandemiye rağmen faaliyetler devam ediyor. Türkiye organizasyonlar için talep eden ülke konumunda değil, talep edilen ülke konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun geniş bir yelpazeye sahip olduğunu da aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkenin dört bir yanında faaliyetler devam ediyor. Çıtayı, kaliteyi yükseltme adına çalışacağız. Var olanla yetinmek yok. Bizim kalite ve standartlar noktasında her gün bir adım ileri gitme hedefimiz var. Ülkenin dört bir yanı oksijeniyle, toprağıyla, güneşiyle cennet. 'Cennet Vatan' gerçekten doğru bir ifade ve güçlü bir kavram. Bu vatan için daha çok çalışarak, alın teri dökerek ifa etmemiz lazım. Sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirirsek bunlarda başarılı oluruz. Bizim her ilçemizin ayrı zenginliği var. Her birinin ayrı değeri var. Kaybedecek bir salisemiz yok. Spor birlik, beraberlik, dayanışma demek. Öyle olduktan sonra hiçbir engel önümüzde duramayacak."

Sporun sağlık açısından önemine de değinen Kasapoğlu, "Spor bir sağlık olgusu. Spor yapan insanlar daha az hasta oluyor. Zihnen daha rahat. Spor, ruhsal sağlık demek. Bununla birlikte sosyal anlamda sağlık. Tıpçılar tam iyilik halini ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlık olarak tanımlıyor. Sağlıklı toplum olma yolunda aslında ilk aşamamız spor. Spor, bir dayanışma ve beraberlik sembolü. Tribünde taraftarların birlikte sevindikleri, üzüldükleri bunlar çok anlamlı konular. Biz bu ortamı tüm alanlara yayabildiğimizde çok daha güçlü oluruz. Spor aynı zamanda centilmenlik, rakibi alkışlayabilmek demek. Spor ruhunu o yüzden birlikte güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Yeni koşullara kendilerini her daim hazırladıklarının da altını çizen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumlar arası iş birliği ve bunun güçlenmesi konusunda ciddi mesafe katettik. Şartlar değişse dahi bu şartları fırsata dönüştüreceğimize inanıyorum. Hem sektörler hem de spor camiasının aktörleri açısından. Pandemi dalgası zaman zaman duruluyor zaman zaman yükseliyor. Biz hazırlığımızı tüm paydaşlar için hazır olacak şekilde yapıyoruz. Turizm camiasının da heyecanını görüyorum. Bir defa bizim dünyamızda moral bozmak yok. Moralimiz güçlü yürüyeceğiz. Heyecanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız lider olarak bu anlamda bize ilham kaynağı hakikaten. Bu memleketin imkanlarını bu güzel insanları için ortaya koyma adına yarınlara umutla, inançla, ciddi ve güçlü bakabilmek mühim. Turizm sektörü bu konuda ciddi bir etkilenme sürecini yaşıyor. Türkiye'ye yaz kış gelip giden milyonlar var. Onların da özlemini görüyorum. Yeter ki biz hazır olalım. Biz Bakanlık olarak frene basmadık. Tesisleşmelerimiz, inşaatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Turizmcilere bundan daha güçlü bir mesaj olamaz."

Bakan Kasapoğlu, çekilen aile fotoğrafının ardından programdan ayrıldı.