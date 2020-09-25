Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel atma töreninde Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tesisin hayırlı olması dileyerek, " Türkiye, ayrı bir gelişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde sanayisiyle, eğitimiyle, ulaştırmasıyla, ekonomisiyle, sağlığıyla, sporuyla her alanda bir dönüşüm, bir devrim var. Gaziosmanpaşa'nın her zaman bu haklı davanın yanında yer alması bir gurur vesilesi. Tüm imkanlarımızla Gaziosmanpaşa'nın yanında yer alacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, dün Giresun'da tesisleri inceleyip, gençlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, "Giresun geçtiğimiz günlerde önemli bir felaket yaşadı. Hamdolsun devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarıldığını gördük. Bu bir gurur vesilesi. Çünkü geçmiş felaketlerde hatırlıyoruz devletin, hükümetin o zamanlardaki acziyetini. Hamdolsun gelinen noktada bu ülkenin bir ve beraber olarak tüm imkanlarıyla milletinin hizmetinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Yüzme sporuna büyük önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzme hem sosyal hem ruhsal hem de fiziksel anlamda bir sağlık unsuru. Bu ülkenin ciddi anlamda su kaynakları var. Bu ülkenin son 18 yılda sahip olduğu havuzları var. Her alanda tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu ülkenin aziz evlatlarını, değerli gençlerini, genç potansiyelini her türlü imkanla buluşturma noktasında iddialıyız, kararlıyız. İnşallah bu ülkenin gençlerini yarınlar için en güçlü şekilde hazırlayacağız. Gençlerimizi çeşitli konularda tuzağa düşürmek isteyen hiçbir odağa da bu ülkenin tek bir evladını dahi kurban etmeyeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere inandıkları ve güvendiklerini vurgulayarak, "Biz gençlerimizi kalben seviyoruz. Bazıları şeklen, bazı aldatmacalarla söylemler geliştiriyor. Biz lafla peynir gemisinin yürümediğini her icraatımızla ortaya koyuyoruz. Gençlerle, sporcularla aramıza bugüne kadar kimse giremediği gibi bundan sonra da giremeyecek." şeklinde görüş belirtti.

Sportif anlamda 2019 yılının çok başarılı geçtiğini anlatan Kasapoğlu, "Bu performansı el birliğiyle güçlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız insanımızı sporla buluşturmak. Spora erişimi en güçlü şekilde sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, modern özelliklere sahip olacak Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu 2021 yılının şubat ayında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri, temele beton dökmek için butona bastı.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Küçükköy, İstanbul, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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