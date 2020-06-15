Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslere için Galatasaray Spor Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak geçmiş olsun diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslere için Galatasaray Spor Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak geçmiş olsun diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor Galatasaray maçının 14. dakikasında sakatlanan Fernando Muslera için Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Fernando Muslera'nın sakatlığı hakkında Abdurrahim Albayrak'tan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera'nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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