Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yabancı Sayısını Konuşmaktansa, Altyapıyı Konuşmak Daha Önemli....

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yabancı Sayısını Konuşmaktansa, Altyapıyı Konuşmak Daha Önemli....

45 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmak daha önemli. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmak daha önemli. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Spor
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