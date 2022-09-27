Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okudu

27.09.2022 09:46

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okudu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okudu.

Kasapoğlu, ATO Congresium'da "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı.

Program, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı.

Kasapoğlu, şiirin ardından yaptığı konuşmada, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.

Sözün, hep olageldiği gibi hep de olmaya devam edeceğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette insanlığın devranı yer yüzünde döndükçe söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti."

"Gençler için pek çok çalışma yaptık"

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına 'kum torbası' desteği Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına 'kum torbası' desteği
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yunus Emre'nin 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement