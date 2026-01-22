Gençlik ve Spor Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gençlik ve Spor Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı

Gençlik ve Spor Toplantısı Kırklareli\'nde Yapıldı
22.01.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde gençlik ve spor faaliyetleri değerlendirildi, 2026 hedefleri belirlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve İl Müdürlüğüne bağlı kurum yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedefler hakkında brifing sunuldu. İlde yürütülen spor ve gençlik faaliyetleri, gençlerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan proje ve çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Deneyap Atölyeleri ile sportif ve gençlik projelerinin mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gençlere sunulan barınma, burs ve kredi hizmetleri ile yurtların fiziki durumu, kapasite kullanımı ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan faaliyetler masaya yatırıldı.

Gençlerin eğitim hayatlarını daha güvenli ve nitelikli şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılında yapımı planlanan yurt binası ve spor tesislerine ilişkin planlamalar da ele alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, spor ve gençlik çalışmalarının birbirini tamamlayan bir anlayışla sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Gençlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:57:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.