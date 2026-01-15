Genel Kurul'da İYİ Parti ve DEM Parti Gerginliği

GENEL KURUL'DA DEM PARTİ VE İYİ PARTİ ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Genel Kurul'da kanun teklifinin 11'nci maddesi üzerine görüşmeler sırasında söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri aktararak, "Peki, yanı başında birlikte yaşadığınız halkın diline neden saygı duymuyorsunuz. Bu dil size ne etti Allah aşkına, birlikte bu cumhuriyeti inşa etmedik mi? Birlikte bu vatanı inşa etmedik mi, nedir hala bu düşmanlık? Burası yetmiyor, dönüyorsunuz Rojava'da bunları söylüyorsunuz. Bizimkisi parmak sallamak değil, doğru yolu size gösteriyoruz. Doğru yoldan sulh çıkar, doğru yoldan barış çıkar. Bu doğru yolu size söyleyenler, gösterenler bu diyaloğu, bu müzakereyi birlikte başlatır" derken, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 'Ne biçim konuşuyorsun' diyerek araya girdi. Sakık bunun üzerine, "Konuşma be. Yeter ya, senden bıktık ya. Terbiyesiz seni. Ahlaksız adam" ifadelerini kullandı.

'KABADAYI MISINIZ?'

İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında sataşmalar sürerken milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Sakık'ın İYİ Parti sıraları üzerine yürümesi sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bak öyle üzerimize yürüyüp durma, dün biz konuşurken de sen bağırdın. Buraya doğru yürüme. Buraya doğru yürüme. Hayret bir şey ya, kabadayı mısınız, kendi kendine konuşup durma, kimse kimseyi reddetmiyor, Genel Kurul'a hitap et. Üstümüze yürüme, karışma sen. ya buraya gelmek ne demek, kavgaya davet resmen, Genel Kurul'a hitap etsin" diye seslendi.

'SİZ ÖRGÜTÜN TEMSİLCİSİSİNİZ'

Ardından madde üzerine söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEM Partili Sakık'a cevap vererek, "Biraz önce çıkan hatip şu kürsüye her çıktığında provokasyon yapmak üzere kendini planlamış ve programlamış. Yazıklar olsun sana. Senin benden eksiğin ne Sırrı Sakık? Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekili olarak utanmalısın, utanmalısın; yazıklar olsun size. Nedir istediğiniz, nedir bölüşemediğiniz, nedir" derken, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İYİ Partili Sunat'ı uyardı.

Sunat bunun üzerine Meclis Başkanvekili Buldan'ın tarafsız olması gerektiğini söyledi. Ardından Sunat, "Bakın, hiç durmadan şu kürsüye çıkıp, 'Kürt illeri', 'Kürdistan' diyemezsiniz burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Siz kim oluyorsunuz? Buna hakkınız yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter ve ulus devlettir, buna hakkınız yok, utanın. Siz bir siyasi uzantısınız, o kadar. Siz örgütün temsilcisisiniz" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ PARTİ VE DEM MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İYİ Parti ve DEM Milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken Meclis Başkanvekili Buldan, İYİ Partili Sunat'ı bir kez daha uyardı ve üslubun bu şekilde devam etmesi halinde mikrofonu kapatacağı uyarısında bulundu. İYİ Partili milletvekilleri Buldan'a tepki gösterirken Sunat, mikrofonun kapanmasına rağmen konuşmaya devam edeceğini ekledi. Bu sırada İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Sen de aynısısın' dedi. İYİ Parti ve DEM Partili milletvekilleri bir kez daha birbirlerinin üzerine yürürken, Buldan ve Sunat arasındaki sataşmalar devam etti. Genel Kurul'da tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Buldan, birleşime 5 dakika ara verdi.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul'da teklifin 17'nci maddesi üzerine görüşmeler devam ediyor.