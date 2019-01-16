Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a Başsağlığı Diledi

Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a Başsağlığı Diledi

15 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a Münbiç'te yaşamını yitiren Amerikan askerleri nedeniyle başsağlığı diledi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da taziyelerini iletti.

Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a Başsağlığı Diledi, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a Münbiç'te yaşamını yitiren Amerikan askerleri nedeniyle başsağlığı diledi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Güler ve Dunford arasında Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen basına kapalı görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede Münbiç'te ölen ABD askerleri nedeniyle mevkidaşına başsağlığı dileyen Orgeneral Güler'in, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taziye dileklerini ilettiği de öğrenildi.

Hulusi Akar'ın "Her türlü yardıma hazır olunduğu" mesajının da Orgeneral Güler tarafından ABD'li komutana aktarıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Münbiç, Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 18:54:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler Dunford'a Başsağlığı Diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]