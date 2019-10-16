Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:03 Kaynak: DHA
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