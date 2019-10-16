Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
1 saat önce
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:03 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim