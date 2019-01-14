Son Dakika Haberleri: General Mobile Gm9 Pro Vs Nokia 8 Vs Xiaomi Redmi Note 5 1080p 60 Fps Karşılaştırma/comparison

General Mobile Gm9 Pro Vs Nokia 8 Vs Xiaomi Redmi Note 5 1080p 60 Fps Karşılaştırma/comparison

23 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere General Mobile Gm9 Pro vs Nokia 8 vs Xiaomi Redmi Note 5 1080p 60 fps Karşılaştırma/Comparison yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere General Mobile Gm9 Pro vs Nokia 8 vs Xiaomi Redmi Note 5 1080p 60 fps Karşılaştırma/Comparison yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:54 Kaynak: Youtube

xiaomi, Nokia, Genel
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