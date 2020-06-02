Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca Gattuso hayatını kaybetti

Şubat ayından itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 37 yaşındaki Francesca Gattuso'nun aylardır verdiği yaşam savaşını yitirdiği belirtildi.

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Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil