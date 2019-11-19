Son Dakika Haberleri: Gentian Selmani'ye İtalyan kancası!
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Gentian Selmani'ye İtalyan kancası!

7 saat önce

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce'nin devrede olduğu öğrenildi.

Gentian Selmani'ye İtalyan kancası!, System.String[]

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce'nin devrede olduğu öğrenildi. İki kulübün ocak ayında Menemenspor'la resmi görüşmede bulunacağı ifade edilirken, Başkan Tahir Şahin'in Selmani için ciddi bir bonservis bedeli belirleyeceği vurgulandı.


Sarı-lacivertlilere sezon başında KF Laci takımından transfer olan Selmani, 11 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaptı. Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan genç eldiven, EURO 2020 eleme maçlarında sürekli ülkesinden davet aldı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21 
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