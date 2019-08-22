Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş'ta
19 dakika önce
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Kamerun asıllı Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
, İngiltere
Premier Lig ekibi Tottenham
'dan Kamerun
asıllı Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tottenham Kulübü'nden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
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