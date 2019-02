Gerçek Hikayelere Dayandığına İnanmakta Zorlanacağınız 10 Şahane Dizi

Yakın ya da uzak tarihlerde bazı insanlar, sıradan insanların yaşarken bile akıl sınırlarını zorlayacak olaylar atlattılar. Dünya'yı gezdiler, insanlığa ders verdiler, hak yediler, savaştılar, sevdiklerini kaybettiler, kayboldular, uyuşturucuyla imparatorluk kurdular, inandılar, kandırıldılar, başardılar… Bir şekilde onların hikayeleri günümüze kadar geldi.Gerçek olayların en güvenilir kaynakları haberler, bilimsel araştırmalar olabilir. Bu verileri temel alarak, olayları herkesin anlayacağı hale getirmek ise senaristlerin, yapımcıların ve yönetmelerin işidir. Bu aşamada gerçeklik değiştirilebilir, ancak inanmak izleyicinin elindedir.İnanmasanız bile gerçek olduğunu düşünmenin insanı şoka uğrattığı yapımları derledik bugün. Ürkekecek, öğrenecek, üzülecek, büyülenecek, dünyayı tanıyacaksınız. Webtekno Haftalık Dizi Reçetesine yeniden hoş geldiniz.13. yüzyıl Asyasına ve uzak doğuya yolculuk: Marco PoloAvrupalı gezgin, tüccar ve coğrafi kaşif Marco Polo, haberleşmenin çok kıt olduğu 13. yüzyılda, uzak doğuya yolculuğa çıkıyor. Asya kültürünün kökenine yolculuk edeceğiniz dizi, Polo'nun seyahat notlarına dayanıyor.Yayıncı: NetflixIMDb puanı: 8.1Rotten Tomatoes notu: %62Dahilerin yaşamlarına ve zihinlerine yolculuk: GeniusHer sezonunda dünyaya iz bırakan bir dahinin hayat öyküsünü konu olan Genius dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük yankı uyandırıyor. İlk sezonunda Albert Einstein , ikinci sezonunda da Pablo Picasso 'yu gerçekten işinin hakkını veren oyunculuklarla izliyoruz.Yayıncı: National GeographicIMDb puanı: 8.4Rotten Tomatoes notu: %69UFO soruşturmalarının gerçek hikayesi: Project Blue Book1947-1970 yılları arasında yaşanan UFO vakalarınının nasıl araştırıldığına dair gerçek bir hikaye. O dönemde binlerce insanın UFO vakası bildirmesi, komplo teorilerinin bu olaylara etkisi müthiş bi gerçekçilikle anlatılıyor. Bu dizi uzaylıları değil, onlara karşı olan inancın dayanaklarını sorgultıyor.Yayıncı: HistoryIMDb puanı: 7,9Rotten Tomatoes notu: %69Kaybolmanın böylesi: Unsolved16 yaşındaki genç Damien Nettles'ın aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan soruşturmalar, iki gazetecinin olayın peşini bırakmamasıyla devam eder. BBC tarafından hazırlanan ve 15'er dakikaliık bölümlere sahip bu mini dizi ve belgesel yapımı, gerçekliğine inanmakta zorluk çekeceğiniz bir olayı daha aktarıyor. Dizinin hepsi BBC Three isimli YouTube kanalında yayınlanmış durumda.Yayıncı: BBCIMDb puanı: 6,5Rotten Tomatoes notu: %-Spor dünyasındaki doping skandalları neden herkesi ilgilendiriyor? Cevap: IcarusRus bir bilim insanın jeopolitik krizlere neden olan bilimsel çalışmalarını izliyoruz. Bu çalışmalar, dünyanın hayranlıkla takip ettiği spor müsabakalarında kullanılan doping etkili takviyeleri ortaya çıkartıyor. Etkileri spor dünyasıyla sınırlı kalmayan küresel bir krize tanık olacaksınız.Yayıncı: NetfixIMDb puanı: 7,9Rotten Tomatoes notu: %93Seri katillerin insanlığın sınırlarını zorlayan öyküsü: Mindhunter1970'li yılların sonlarına doğru, bir zincirleme cinayet vakasını araştıran iki FBI ajanı, tahmin ettiklerinden de büyük bir olayın ortasında kalıyorlar. Gerçek hikayeden alınan dizi, sıradan polisiye dizilerinin üzerinde bir kaliteye sahip.Yayıncı: NetfixIMDb puanı: 8,5Rotten Tomatoes notu: %97Gerçek bir hapisane hikayesi: Orange is The New BlackPiper Chapman adındaki bir kadının hapishaneden çıktıktan sonra yazdığı kitaba dayanan hikaye, listenin en yumuşak yapımlarından birisi. Hikayede canlandırılan kadınların çoğu hala hayatta, hatta gerçek Piper Chipman dizinin danışmanları arasında yer alıyor.Yayıncı: NetfixIMDb puanı: 8,1Rotten Tomatoes notu: %89Uyuşturucu imparatorluklarının temelini anlatan olaylar zinciri: Narcos : MexicoNarcos'un ilk sezonları Pablo Escobar ve sonrasındaki olaylara odaklanmıştı. Bu dizi ise eş zamanlı olarak Mexico'da kurulan bir uyuşturucu şebekesini konu alıyor. Emniyet güçlerinin kartellerle olan çetin mücadelesini, merak ediyorsanız, tavsiye ediyoruz. Zira uyuşturucu, bir dünya problemi.Yayıncı: NetfixIMDb puanı: 8,5Rotten Tomatoes notu: %89Yakın tarihin en tuhaf ruhani lideri Osho ve toplumsal dinamikleri darmadağan eden hikayesi: Wild Wild CountryOsho, Hindistan 'da kurduğu toplulukla dünyayı ele geçirmek istiyordu. Mevcut bütün inanç sistemlerini reddediyor, milyonlarca insanı modern inandırıyordu. Yaptıkları ABD yasalarını bile değiştirdi. Pek çok insanın kitaplardan, sözlerinden tanıdığı Osho'nun gerçek yüzünü gördükçe şok geçirmemek elde değil.Yayıncı: NetfixIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %98Savaşın gerçek yüzünü defalarca kez yüzümüze vuran yerli dizi: Mavi KelebeklerYalnızca mezarlıklar üzerinde açan ölüm çiçeği ile beslenen mavi renkli kelebekler, 90'lı yıllarda Bosna 'da 300 adet toplu mezarlığın yerini ortaya çıkarttılar. 3 yıl boyunca süren Bosna katliamları sırasında 250 bin insan katledilmişti. Yetkililer, mavi kelebekleri gördükleri yerde toprağı kazarak, katliama kurban giden insanlara ulaştılar. Bosna Savaşı'nın yıkıcı izlerini aktaran Mavi Kelebekler dizisi, yakın tarihin en yıkıcı yapımlarından birisi.Yayıncı: TRTIMDb puanı: 6,2Rotten Tomatoes notu: %-