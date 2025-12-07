Gercüş'e 11.5 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gercüş'e 11.5 Milyon Lira Hibe Desteği

Gercüş\'e 11.5 Milyon Lira Hibe Desteği
07.12.2025 15:45
Gercüş-DER, Yerel Kalkınma Stratejisi ile 11.5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Gercüş Gelişim ve Yerel Eylem Derneği (Gercüş-DER), Avrupa Birliği destekli IPARD-LEADER Programı kapsamında hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi ile 11 buçuk milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Gercüş ve çevresinin sosyo-ekonomik kalkınması için faaliyet gösteren Gercüş-DER, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD II Programının önemli bir ayağı olan LEADER yaklaşımı kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Dernek tarafından uzun süredir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS), TKDK tarafından onaylanarak 11.5 milyon lira tutarında hibe desteği almaya uygun bulundu. Vatandaşlar, "Bu, Gercüş için bir dönüm noktasıdır. Hibe, yerel ürünlerimizin markalaşmasından kırsal turizmin geliştirilmesine kadar birçok alanda büyük projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

11 buçuk milyon liralık hibe, Gercüş YEG'nin belirlediği öncelikli alanlarda kullanılacak. Öne çıkan başlıca hedefler ise "Yerel ekonominin güçlendirilmesi coğrafi işaret potansiyeli taşıyan yerel ürünlerin katma değerinin artırılması. Kırsal turizmin canlandırılması, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı" olarak sıralandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hibe Desteği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gercüş'e 11.5 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Gercüş'e 11.5 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
