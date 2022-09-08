Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi

08.09.2022 18:26
Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi

Gercüş ilçesinde "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi.

Gercüş ilçesinde "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi.

Becirman köyünde düzenlenen şenlikte, Seyid Bilal türbesi ziyaret edildi.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yaptığı açıklamada, anma etkinliklerinin 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve her yıl binlerce kişinin katıldığını söyledi.

Kaymakam Muhammed Öztaş da etkinlik alanına gelerek türbede dua edip, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Becirman köyü muhtarı Necmettin Şimşek de "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" için köylerine gelenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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Belediye Başkanı Günaydın'dan başarılı öğrenciye hediye Belediye Başkanı Günaydın'dan başarılı öğrenciye hediye
Kaynak: AA

Gündüz Günaydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 'Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi - Son Dakika
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