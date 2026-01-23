Gercüş'te Kar Mağdurlarına Yardım

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan bölgede mahsur kalan 2 diyaliz hastası, İlçe Özel İdare çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, Ayrancı Geçidi'nde de karla mücadeleyi sürdürürken, zincirsiz ağır vasıtaların geçişine izin verilmedi.

Gercüş'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolların kapanması üzerine düzenli tedavi görmesi gereken diyaliz hastaları Süleyman Gökçe ile Mehmet Erpolat için yardım istendi. İhbarla harekete geçen İlçe Özel İdare Şantiye Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak hastalara ulaştı. Gökçe ve Erpolat, güvenli şekilde alınarak Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AYRANCI GEÇİDİ'NDE ZİNCİRSİZ AĞIR VASITALARA İZİN YOK

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ayrancı Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla güzergahı açık tutmaya çalışırken, zinciri bulunmayan kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor. Kış lastiği ve zinciri bulunan araçların ise kontrollü şekilde geçişine müsaade ediliyor. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan bazı ağır vasıtalar da Özel İdare'ye ait iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgelere çekildi. Yetkililer, sürücülerden zincirsiz yola çıkmamalarını, kış lastiği kullanmalarını ve güzergaha çıkmadan önce yol durumunu takip etmelerini istedi.