Gercüş'te Kar Yağışı 58 Köyü Kapattı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Gercüş ilçe merkezi ile yüksek rakımlı köylerde dün gece etkisini gösteren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede ilçeyi beyaza bürüyen kar, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi aşarken, görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefliği ekipleri iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla gece boyunca ana arterler ile grup köy yollarını açık tutmak için çalıştı. Ancak yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçeye bağlı 58 köyün yolu tamamen ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/BATMAN,