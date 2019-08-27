Gercüş'te kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi toplantısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 13. etap tebliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından Gercüş Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdoğan Avcı ile personelleri, Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, çiftçiler ve üreticiler katıldı.



Programda konuşan Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında büyükbaş, küçükbaş tesis, işleme, paketleme, hindi ve kaz yetiştiriciliği, örtü altı yetiştiriciliği, mantar tesisi, el sanatları ve kırsal turizm gibi birçok alanda projelerin destekleneceğini söyledi. Kaplan, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ile genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen yüzde 50 hibe desteği uygulamasına başvuruların başladığını kaydetti. Kaplan başvuruların, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde internet adresinden yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. - BATMAN