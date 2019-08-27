Son Dakika Haberleri: Gercüş'te kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Gercüş'te kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi toplantısı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 13. etap tebliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gercüş'te kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi toplantısı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 13. etap tebliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından Gercüş Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdoğan Avcı ile personelleri, Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, çiftçiler ve üreticiler katıldı.


Programda konuşan Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında büyükbaş, küçükbaş tesis, işleme, paketleme, hindi ve kaz yetiştiriciliği, örtü altı yetiştiriciliği, mantar tesisi, el sanatları ve kırsal turizm gibi birçok alanda projelerin destekleneceğini söyledi. Kaplan, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ile genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen yüzde 50 hibe desteği uygulamasına başvuruların başladığını kaydetti. Kaplan başvuruların, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde internet adresinden yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. - BATMAN

Metin Kaplan, Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sel çiftçiyi vurdu! Zarar 250 milyon TL
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Sabancı Holding, Yünsa hisselerini sattı İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:56:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]