Gercüş'te lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş'te lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Gercüş'te lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Sarıkamış harekatının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Gercüş'te lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Sarıkamış harekatının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.


Sarıkamış harekatının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerden Şehmus Güner, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı. Daha sonra öğretmen ve lise öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ile ilçe merkezinin en işlek caddelerinden Kazım Koyuncu bulvarı üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.


Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Yenigün, mukaddes topraklar için, kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle andıklarını söyledi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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