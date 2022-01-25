GERCÜŞ'TE RAHATSIZLANAN 2 HASTA YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika

BATMAN'nI Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 köyde rahatsızlanan hastalar, Özel İdare ekiplerinin yolları açmasıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyünde Mehmet Aslan ve Kozlu köyünde ise Ramazan Yalçın için aileleri 112 Acli Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Özel İdare ekipleri köy yollarını açmak için yoğun bir mesai harcadı. Köy yollarının açılmasıyla birlikte 2 hasta sağlık görevlileri tarafından ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı. Gerçüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.