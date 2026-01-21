Gergerlioğlu'ndan YPG/SDG ve ASKİ'ye Tepki - Son Dakika
Gergerlioğlu'ndan YPG/SDG ve ASKİ'ye Tepki

Gergerlioğlu\'ndan YPG/SDG ve ASKİ\'ye Tepki
21.01.2026 18:18
DEM Parti'li Gergerlioğlu, YPG/SDG'nin Türk bayrağına saldırısını kınadı ve ASKİ'yi eleştirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Bu kabul edilecek bir olay değil. Biz kimsenin değerlerine, kutsalına saygısızlık yapmayız. Münferit bir hadisedir. Partimiz adına kesinlikle kabul edilecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında mutabakatın sağlandığını hatırlattı.

Suriye'de bir daha kan akmaması temennisinde bulunan Gergerlioğlu, "Suriye'de, çözümün bulunması Türkiye'deki süreci de bir şekilde hızlandıracaktır." diye konuştu.

Partisinin dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürüyüş düzenlediğini anımsatan Gergerlioğlu, "Kamışlı civarında bir bayrak indirme olayı yaşandı. Bu kabul edilecek bir olay değil. Biz kimsenin değerlerine, kutsalına saygısızlık yapmayız. Münferit bir hadisedir. Partimiz adına kesinlikle kabul edilecek bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) abonelik başlangıcında su güvence bedeli olarak astronomik bir ücret aldığını söyleyerek, STK'lerden, konutlardan daha fazla güvence bedeli talep edildiğini anlattı.

DEM Parti'li Gergerlioğlu, "6 bin liranın üzerinde güvence bedeli nedir? Bu soygundur. ASKİ, bu ne hal? Vatandaş suyunu açtırmak zorunda, güvence bedeli diye astronomik ücretler isteniyor. Böyle fırsatçılık olur mu Mansur Bey? Bu nasıl iştir, nasıl yönetiyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesini? ASKİ'nin bu yaptığı nedir? Siz aç, parasız mı kaldınız da bağışla faaliyetlerini sürdüren vakıflardan, derneklerden astronomik ücretler alarak yol almaya çalışıyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gergerlioğlu'ndan YPG/SDG ve ASKİ'ye Tepki - Son Dakika

Gergerlioğlu'ndan YPG/SDG ve ASKİ'ye Tepki
