Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

27.05.2022 20:30
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Başakşehir'de geri dönüşüm malzemeleriyle yüklü olan kamyonet virajı dönemeyince devrildi.

Başakşehir'de geri dönüşüm malzemeleriyle yüklü olan kamyonet virajı dönemeyince devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Başakşehir Kayabaşı - Şamlar köyü yolunda akşam saatlerinde geri dönüşüm malzemeleri yüklü olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile virajı dönemeyerek yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan 2 kişiden 1'i hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında kamyonetin benzin deposu delinerek yola akaryakıt boşaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazanın yaşandığı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Kaynak: İHA

geri dönüşüm, Başakşehir, Kamyonet, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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